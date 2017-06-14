Под Новосибирском изъяли более 10 тысяч бутылок нелегальной водки

НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) совместно с оперативниками УФСБ по региону закрыли крупный нелегальный цех по производству водки в городе Обь Новосибирской области; изъято 10 тысяч бутылок и 4,5 тысячи литров спирта, сообщает пресс-служба Сибирского управления (РАР).

В управлении пояснили, что факт нелегального производства водки был выявлен в ходе проверки складских и производственных помещений в городе Обь. В итоге деятельность нелегального производителя пресечена.

"Обнаружена кустарная линия розлива для производства алкогольной продукции, более 10 тысяч бутылок готовой продукции емкостью 0,5 литра без маркировки. Кроме того, 4500 литров этилового спирта в 10-литровых пластиковых канистрах и 1400 литров спиртосодержащей жидкости крепостью 30% в пластиковых емкостях вместимостью 1000 литров", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на главу сибирского управления Алексея Крупина сообщается, что в настоящее время оборудование, этиловый спирт, алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость арестованы и изъяты. Межрегиональное управление РАР по СФО проводит административное расследование.