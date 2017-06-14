В ДТП в Красноярском крае погиб районный прокурор из Тувы

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства дорожной аварии на трассе на юге Красноярского края, где в результате лобового столкновения двух машин погиб прокурор Пий-Хемского района Тувы, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК РФ по региону Ольга Дегидь.

Дорожная авария произошла днем 11 июня, но СМИ сообщили о ней во вторник.

"По версии следствия, на участке автодороги Р-257 "Енисей", расположенном… возле села Григорьевка Ермаковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки Range Rover и…Toyota Camry. ДТП произошло в результате выезда автомобиля Range Rover на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего погиб пассажир автомобиля Toyota Camry, являвшийся прокурором Пий-Хемского района республики Тыва", — сказала Дегидь.

Следственные органы СК по краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ. В настоящий момент ведется предварительное следствие, выясняются все обстоятельства.