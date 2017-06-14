В Хабаровске заключили под стражу директора МУП "Водоканал"

ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Суд в Хабаровске изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу директору МУП города Хабаровска "Водоканал" Владимиру Стеблевскому, обвиняемому в мошенничестве, злоупотреблении и коммерческом подкупе, сообщает в среду СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Как поясняет следственное управление, по факту хищения не менее 130 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения, было возбуждено дело по статье "мошенничество". В ходе его расследования выявлены новые эпизоды преступной деятельности. По данным фактам возбуждены два дела по статьям "злоупотребление должностными полномочиями в коммерческой организации" и "коммерческий подкуп", все дела соединены в одно производство.

"По ходатайству следствия в отношении директора МУП Хабаровска "Водоканал", обвиняемого в мошенничестве, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, судом изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело по статье "злоупотребление" расследуется в отношении главы "Водоканала", его заместителя по снабжению и главного инженера предприятия.

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые для нужд МУП "Водоканал" приобрели за 148,5 миллиона рублей 4,95 тысячи тонн химического реагента для очистки воды у аффилированной коммерческой организации. Отмечается, что цена была завышенной, а ущерб превысил 14 миллионов рублей.

Следствие установило, что учредителями коммерческой организации были близкие родственники руководства МУП — сыновья, дочери, супруга одного из них. Обвиняемые обеспечивали победу в конкурсах именно этой фирме. В настоящее время замруководителя "Водоканала" по снабжению также заключен под стражу.

Дело об "откатах"

Как сообщает следствие, уголовное дело по статье "коммерческий подкуп" расследуется в отношении директора "Водоканала", его заместителя по строительству, а также главного инженера.

По версии следствия, в августе 2010 года администрация города Хабаровска заключила контракт с коммерческой организацией на поставку и монтаж электротехнического оборудования на Тунгусский водозабор стоимостью свыше 318 миллионов рублей. В октябре 2010 года с организацией заключено дополнительное соглашение, согласно которому заказчиком оборудования выступает "Водоканал".

По информации следователей, осенью 2010 года обвиняемые предложили руководству коммерческой организации заплатить им "откат" в виде процентов от стоимости контракта, взамен пообещав полное содействие в рамках исполнения контракта. С ноября 2010 года по май 2011 года обвиняемые получили от коммерсанта 28 миллионов рублей, которые поделили между собой и потратили на свои нужды, добавили в управлении.

Отмечается, что следствие устанавливает представителей других коммерческих организаций, которые передавали деньги обвиняемым за "покровительство" при исполнении контрактов. Активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимают сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю.