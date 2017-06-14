У пострадавших в крупном ДТП в Забайкалье наметилась положительная динамика

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. У некоторых пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае наблюдается положительная динамика, сообщили РИА Новости в среду в минздраве региона.

"Чувствуется положительная динамика у тех, кто был доставлен в состоянии средней степени тяжести с ушибами, сотрясениями. они уже ходят, разговаривают. У тех, кто в реанимации, нет отрицательной динамики. Эти пациенты стабильны", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным минздрава Забайкальского края, в настоящее время из 51 пассажира, находящихся в салоне перевернувшегося автобуса, 35 получили ранения, 14 человек погибли, в том числе водитель, двое отказались от госпитализации.