Источник: водитель разбившегося в Забайкалье автобуса не засыпал за рулем

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Водитель разбившегося в Забайкальском крае автобуса с паломниками не спал за рулем, сообщил РИА Новости источник в минздраве региона со ссылкой на пострадавших.

"Мы беседовали с пострадавшими, непосредственно с человеком, который сидел рядом с водителем. Он говорит, что водитель до момента аварии разговаривал, то есть он точно не спал", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным минздрава Забайкальского края, в настоящее время из 51 пассажира, находящихся в салоне перевернувшегося автобуса, 35 получили ранения, 14 человек погибли, в том числе водитель, двое отказались от госпитализации.