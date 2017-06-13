Организатор согласованной акции в Москве Рубанов получил 10 суток ареста

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил 10 суток ареста директору "Фонда борьбы с коррупцией" и организатору согласованной акции в Москве Роману Рубанову за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Жданов.

"Суд признал его виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил наказание в виде 10 суток ареста", — сказал адвокат.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.