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Происшествия

Экс-жена Потанина недовольна решением суда по иску на 215 миллиардов рублей

22:0813.06.2017
(обновлено: 22:13 13.06.2017)
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© Фото : НЕВСКИЕ НОВОСТИ/Диана КолобаеваНаталья Потанина. Архивное фотоНаталья Потанина. Архивное фото
© Фото : НЕВСКИЕ НОВОСТИ/Диана Колобаева

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывшая жена президента "Норильского никеля" Владимира Потанина Наталья считает несправедливым решение Пресненского суда Москвы, отказавшегося присудить ей 215 миллиардов рублей по спору о разделе акций "КМ Инвест", сказано в ее заявлении, поступившем в РИА Новости.

Генеральный директор - председатель правления ГМК Норильский никель Владимир Потанин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд рублей в пользу бывшей жены

В заявлении она поясняет, что ей отказано в разделе имущества "за истечением срока давности". "По мнению Пресненского суда, его нужно начинать отсчитывать не с момента официального расторжения брака или позже, а с какой-то даты, которая наступила еще до развода… то есть, по логике Пресненского суда, я, еще находясь в браке, должна была делить имущество", — отмечает Потанина. По ее словам, суд в решении не указал, с какой именно даты следует отсчитывать истечение срока давности.

Потанина отмечает, что данная формулировка влияет не только на ее процесс о разделе собственности, но создает прецедент для тысяч других бракоразводных процессов.

Данное заявление Потанина сделала перед новым раундом судебных разбирательств — в среду Пресненский суд Москвы рассмотрит ее новый иск, на этот раз сумма составляет 849,2 миллиарда рублей.

В исковом заявлении, которое суд отклонил в конце мая, экс-супруга миллиардера просила суд произвести раздел совместно нажитого имущества — 15249 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "КМ Инвест", взыскав с бизнесмена Потанина в пользу истицы денежную компенсацию в счет причитающейся ей доли в общем имуществе в размере 215 288 852 916,37 рубля.

Согласно иску, "КМ Инвест" было совместным предприятием Владимира Потанина и его делового партнера Михаила Прохорова. На компанию были оформлены такие значимые активы, как "Норильский никель", "Полюс Золото", ОПИН, "Росбанк", "Силовые машины", "РУСИА Петролеум", "Интеррос Эстейт", ХК "Интеррос", СК "Согласие" и другие. После развода ЗАО "КМ Инвест" было переименовано в ЗАО "Объединенные инвестиции" и ликвидировано.

Наталья Потанина
© Фото : НЕВСКИЕ НОВОСТИ/Диана Колобаева
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В иске указано, что акции "КМ Инвест", в отличие от акций "Норильского никеля", находились в прямой собственности Потанина, в связи с чем они по статье 34 Семейного кодекса должны считаться совместной собственностью супругов.

Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.

Также бывшая супруга президента "Норильского никеля" подала в суд иск о взыскании еще 850 миллиардов рублей компенсации за акции трех иностранных компаний. Досудебная подготовка по этому делу назначена на 14 июня.

Потанин занимает 51-ю строчку рейтинга 500 мировых миллиардеров, составленного агентством Блумберг. Агентство оценило его состояние в 16,6 миллиарда долларов.

В июне 2016 года Пресненский суд Москвы вынес решение, по которому Владимиру Потанину отошли элитная квартира в Скатертном переулке площадью 406,9 квадратных метра и часовня святой Тамары в подмосковной деревне Аносино, а Наталья Потанина получила компенсацию за свою долю в квартире в Скатертном переулке в 375 миллионов рублей, а также три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье.

Наталья Потанина также пыталась отсудить у бывшего супруга пакеты акций "Норникеля" и "Интерроса", но проиграла спор во всех судебных инстанциях, включая Верховный суд России.

В феврале 2014 года мировой суд удовлетворил иск Потанина о расторжении брака.

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