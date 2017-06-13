ВС оставил в силе приговор женщине, убившей соседского ребенка в Удмуртии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Жительница Удмуртии не смогла обжаловать в апелляционной инстанции приговор за то, что она убила 5-летнего соседского мальчика, с которым поругалась на улице, сообщило республиканское СУ СК РФ.

В СК пояснили, что Верховный суд Удмуртии в начале марта этого года приговорил 51-летнюю жительницу г. Глазова Елену Куницыну к 13 годам и 3 месяцам колонии общего режима за убийство мальчика, которого она знала как ребенка из цыганской семьи. Это произошло, когда на улице между женщиной и мальчиком произошел конфликт, и ребенок кинул в нее камушек. Тогда Куницына ударила его рукой, а затем несколько раз ножом, в результате чего ребенок скончался.

"Сегодня, 13 июня, Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу Куницыной на приговор, которым она признана виновной в убийстве малолетнего. Суд не согласился с доводами осужденной, считавшей приговор необоснованным и излишне суровым, поэтому признал его законным", — говорится в сообщении.