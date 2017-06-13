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Происшествия

Глава "Кингкоул", не плативший шахтерам, обвиняется в новом преступлении

19:5813.06.2017
(обновлено: 19:59 13.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРаботники предприятий группы угледобывающих компаний Кингкоул проводят пикет в Ростовской области. Архивное фотоРаботники предприятий группы угледобывающих компаний Кингкоул проводят пикет в Ростовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Осужденного за невыплату заработной платы почти 2 тысячам сотрудников из Гуково Ростовской области генерального директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева будут судить еще по одному уголовному делу, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Пикет шахтеров предприятий группы компаний Кингкоул в Ростовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Долги шахтерам "Кингкоула" выплатят к 1 июля, заявил глава Роструда

Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. В период голодовки количество ее участников превысило сто человек. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. ОАО "Региональная корпорация развития", через которую происходят выплаты, с августа 2016 года по настоящий момент перечислила несколькими траншами 275,6 миллиона рублей. Голодовка на данный момент приостановлена. Как заявил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев до 1 июля вся задолженность по зарплате будет погашена.

"Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Пожидаев полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев 108 работникам Гуковского филиала ООО "Кингкоул" на общую сумму более 11,9 миллионов рублей.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин призвал не политизировать вопрос о выплатах зарплат шахтерам

Ранее суд установил, что Пожидаев с апреля 2015 года по март 2016 года игнорировал законные права и интересы 156 работников Гуковского филиала ООО "Кингкоул" на своевременное и в полном объеме вознаграждение за труд. При этом, по версии следствия, он имел реальную возможность выплатить зарплату в размере свыше 17 миллионов рублей, однако направил денежные средства на иные цели.

Кроме того, Пожидаев, намереваясь извлечь выгоду для себя и нанести вред ОАО "Замчаловский антрацит" и ОАО "УК "Алмазная" (входили в "Кингкоул"), в нарушение устава общества использовал свои полномочия вопреки законным интересам компании.

Суд счел доказанным, что действия Пожидаева повлекли прекращение хозяйственной деятельности ОАО "Замчаловский антрацит" и ОАО "УК "Алмазная", признание их банкротами, а также сокращение штата работников в количестве 1936 человек и образование задолженности по заработной плате свыше 200 миллионов рублей.-0-

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Происшествия
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подводник вовка душевой
Стыдоба. И что изменилось за 25 лет?
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13.06.2017
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