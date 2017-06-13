Глава "Кингкоул", не плативший шахтерам, обвиняется в новом преступлении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Осужденного за невыплату заработной платы почти 2 тысячам сотрудников из Гуково Ростовской области генерального директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева будут судить еще по одному уголовному делу, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. В период голодовки количество ее участников превысило сто человек. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. ОАО "Региональная корпорация развития", через которую происходят выплаты, с августа 2016 года по настоящий момент перечислила несколькими траншами 275,6 миллиона рублей. Голодовка на данный момент приостановлена. Как заявил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев до 1 июля вся задолженность по зарплате будет погашена.

"Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Пожидаев полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев 108 работникам Гуковского филиала ООО "Кингкоул" на общую сумму более 11,9 миллионов рублей.

Ранее суд установил, что Пожидаев с апреля 2015 года по март 2016 года игнорировал законные права и интересы 156 работников Гуковского филиала ООО "Кингкоул" на своевременное и в полном объеме вознаграждение за труд. При этом, по версии следствия, он имел реальную возможность выплатить зарплату в размере свыше 17 миллионов рублей, однако направил денежные средства на иные цели.

Кроме того, Пожидаев, намереваясь извлечь выгоду для себя и нанести вред ОАО "Замчаловский антрацит" и ОАО "УК "Алмазная" (входили в "Кингкоул"), в нарушение устава общества использовал свои полномочия вопреки законным интересам компании.

Суд счел доказанным, что действия Пожидаева повлекли прекращение хозяйственной деятельности ОАО "Замчаловский антрацит" и ОАО "УК "Алмазная", признание их банкротами, а также сокращение штата работников в количестве 1936 человек и образование задолженности по заработной плате свыше 200 миллионов рублей.-0-