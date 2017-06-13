Нижегородец пытался застрелить автомобилиста, опередившего его на заправке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Водитель из Нижегородской области подозревается в покушении на убийство мужчины, который обогнал его на автомобиле и занял место на автозаправочной станции, сообщило региональное СУ СК РФ.

Следователи полагают, что это произошло вечером 8 июня в одной из деревень Кстовского района области: подозреваемый 68-летний мужчина выстрелил из обреза в живот 57-летнему местному жителю. Потерпевшего госпитализировали, и благодаря медицинской помощи он остался жив.

"Как установили следователи, за несколько дней до этого на автозаправочной станции между фигурантами произошел конфликт: потерпевший, управляя Renault, опередил подозреваемого, который находился за рулем Audi, и занял место на бензоколонке. В результате между водителями произошла ссора. Подозреваемый, встретив 8 июня автомобилиста, проследовал за ним до деревни Кадницы, где и совершил преступление", — говорится в сообщении.

Водителя Audi задержали и заключили под стражу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Наказание за это преступление предусматривает 15 лет лишения свободы. В СУ СК сообщили также, что ранее он неоднократно был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.