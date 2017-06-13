СК начал проверку из-за смерти организатора убийства Политковской

Один из обвиняемых в убийстве обозревателя Новой газеты Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев. Архивное фото

Один из обвиняемых в убийстве обозревателя Новой газеты Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. В Вологодской области начата доследственная проверка по факту смерти осужденного за организацию убийства Анны Политковской Лом-Али Гайтукаева, скончавшегося в вологодской колонии, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Ранее во вторник УФСИН по Вологодской области подтвердило, что Лом-Али Гайтукаев умер 10 июня в межобластной больнице для осужденных от продолжительной хронической болезни.

"В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины смерти мужчины, проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в сообщении СУСК.

Известную журналистскими расследованиями Политковскую застрелили в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли. Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.