В Кировской области мужчина поджег женщину за отказ дать денег на выпивку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн – РИА Новости. Житель Кировской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве после того, как поджег женщину, которая отказалась дать ему денег на спиртное, сообщает во вторник региональная прокуратура.

"Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего Анатолия Фролягина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По материалам дела, 10 февраля в поселке Чепецкий мужчина в ходе конфликта, возникшего из-за отказа потерпевшей дать деньги на спиртное, облил ее бензином и поджег. В результате, по информации прокуратуры, "женщине причинены смертельные телесные повреждения в виде термического ожога 90% поверхности тела".

Обвиняемому в случае признания его виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, добавляет ведомство.