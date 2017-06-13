"Аль-Каида" может готовить теракты на футбольных стадионах, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Возможность подготовки террористической организацией "Аль-Каида"* терактов на футбольных стадионах нельзя исключить, но разведывательной информации на этот счет не поступало, сообщила ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

"Нельзя исключить, что "Аль-Каида" может разрабатывать подобные операции. С 2012 года она активно занимается разработками альтернативных вариантов взрывных устройств, которые можно пронести на борт самолета или на какой-то особо охраняемый объект", — сказала она РИА Новости.

По словам эксперта, есть данные, что за последние три года "Аль-Каида" "разрабатывала варианты взрывных устройств, которые можно спрятать в отдельных труднодоступных частях тела человека, либо внутри таких устройств, как портативный компьютер".

"В разведывательных данных информации о конкретных угрозах в отношении футбольных мероприятий в настоящий момент не проходит", — сказала Гвоздева.

Вместе с тем она отметила, что "для "Аль-Каиды" на протяжении последнего десятилетия было очень принципиально организовывать теракты против либо высоко охраняемых, либо очень символических объектов".

* Террористическая организация, запрещенная в России.