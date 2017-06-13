Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом под Томском

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Следственные органы по факту ДТП с автобусом на трассе под Томском, где погиб младенец, возбудили уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает СУСК РФ по региону.

Автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск — Колпашево. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. После ДТП 17 пассажиров были доставлены в больницы, погиб пятимесячный ребенок. В отношении водителя автобуса полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Следственными органами СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по факту выполнения услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Проверкой установлено, что 12 июня 2017 года в первом часу дня при оказании ООО "Парабельское автотранспортное предприятие" услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, во время следования рейсового автобуса по маршруту из города Томска в село Парабель Парабельского района Томской области на 261 километре автодороги "Томск — Каргала — Парабель" в деревне Сугот Колпашевского района Томской области произошло опрокидывание указанного автобуса, в результате которого пятимесячный ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", — сообщает СУСК.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства. Осмотрено место происшествия, в автопредприятии изъята необходимая для следствия документация, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначены судебные медицинские экспертизы.