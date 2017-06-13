Суд рассмотрит иск основателя GayRussia к "Новой газете" 5 июля

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы перенес на 5 июля рассмотрение иска основателя проекта GayRussia Николая Алексеева к "Новой газете" с требованием опровергнуть утверждения о его связи с якобы имеющими место преследованиями геев в Чечне, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Причиной переноса заседания стало решение суда привлечь в качестве третьего лица журналистку Елену Милашину, являющуюся автором статей "Новой газеты" о преследованиях людей с нетрадиционной ориентацией в Чеченской республике.

По словам Алексеева, обратившегося в суд, в статье утверждается, что волну насилия, сам факт которой власти Чечни категорически опровергают, спровоцировали поданные ЛГБТ-активистами уведомления о проведении акций. Также он настаивает на компенсации в миллион рублей, которые обещал перечислить благотворительным организациям.

В "Новой газете" удивились претензиям Алексеева и отсутствием солидарности в рядах активистов ЛГБТ. Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова в беседе с РИА Новости напомнила, что вопрос о геях в Чечне изначально был поднят после заявки GayRussia на проведение гей-парада на Северном Кавказе, после чего, по сведениям газеты, и начались репрессии. Прусенкова связала иск с попыткой избежать ответственности или спекуляцией на теме.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Девятнадцатого апреля в ходе приема в Кремле Рамзан Кадыров заверил президента Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров уличил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту. Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.

Ранее Басманный суд Москвы вернул "Новой газете" жалобу с просьбой обязать СК РФ проверить данные из статьи о преследованиях геев в Чечне. Изданию поручено устранить допущенные недостатки: в частности, газета не представила в суд "сведений, проверялся ли факт дачи поручения председателем СК РФ" по этому поводу, отмечали в суде.