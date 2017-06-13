Башкирская школьница получила ожоги всего тела, делая селфи на крыше поезде

УФА, 13 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Несовершеннолетняя девушка в Башкирии при попытке сделать селфи с крыши грузового поезда получила электрический ожог почти всего тела, она находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент с 16-летней жительницей города Янаул Башкирии произошел накануне вечером.

"Девочка была травмирована электрическим током при попытке забраться на цистерну грузового поезда на станции Янаул для того, чтобы снять селфи с крыши железнодорожного вагона", — сообщили в прокуратуре агентству.

По данным ведомства, девушка в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая была госпитализирована в центральную больницу районного административного центра с ожогом второй степени. Как отметили в прокуратуре, она находится в реанимации, площадь ожога составила почти 90% поверхности ее тела.

"Красноуфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения федерального законодательства, регламентирующего требования безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, прокуратурой организованы меры профилактического характера с привлечением сотрудников органов внутренних дел на транспорте и администрации школы, в которой учится потерпевшая", — пояснил представитель надзорного органа.

Прокуратура также рассмотрит вопрос о привлечении к административной ответственности родителей девушки "за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетней".