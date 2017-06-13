Тело организатора убийства Политковской выдадут родственникам

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Тело Лом-Али Гайтукаева, пожизненно осужденного за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской и умершего в колонии, передадут родственникам, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Харионовская.

"Его родственники приехали сегодня, сейчас мы занимаемся оформлением бумаг, они заказали машину и гроб. Сегодня же им выдадут тело, они планируют увезти его на родину", — сказала адвокат.

Харионовская отметила, что пока у нее нет на руках заключения врачей. "Скорее всего, причиной смерти стало заболевание печени, так как прогнозы были неблагоприятные", — отметила она.

Как заявили РИА Новости во вторник в УФСИН по Вологодской области, Гайтукаев умер в колонии после продолжительной хронической болезни.