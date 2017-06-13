В Нижнем Новгороде автомобилист сбил оскорбившего его подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Автомобилист в Нижегородской области подозревается в том, что намеренно совершил наезд на поселковой дороге на подростка-велосипедиста, который якобы его оскорбил, сообщило СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, 23-летний, управляя автомобилем "ВАЗ", на поселковой дороге преследовал 16-летнего подростка-велосипедиста. Используя автомобиль в качестве оружия, он совершил наезд на потерпевшего и уехал с места происшествия. Предварительно, между велосипедистом и подозреваемым произошел дорожный конфликт — якобы подросток оскорбил автомобилиста, который обогнал его на поселковой дороге", — говорится в сообщении.

По данным СУСК, инцидент произошел 10 июня в одном из поселков Городецкого района. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу, автомобилист задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 15 лет.