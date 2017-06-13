В Приамурье лидера вооруженной банды приговорили к 17 годам колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июн — РИА Новости. Лидер вооруженной банды из четырех человек, которая в 2007-2015 годах совершала разбойные нападения на магазины и ювелирные салоны, получил 17 лет лишения свободы в Амурской области за 16 преступлений, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в ДФО.

"Амурским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении лидера вооруженной банды. Он признан виновным в совершении 16 преступлений, в том числе предусмотренных пп. б, е, з ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), статьями 126 (похищение человека), 158 (кража), 162 (разбой), 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), 167 (умышленные уничтожение имущества), 209 (бандитизм) УК РФ",- говорится в сообщении.

Суд установил, что житель Приамурья создал вооруженную преступную группу, в которую входили трое местных жителей. При подготовке к очередному преступлению он вместе с другими участниками банды похитил автомобиль вместе с владельцем, затем машину сожгли. Во время разбойного нападения на один из ювелирных салонов мужчина застрелил случайного посетителя, пытавшегося помешать ограблению.

Обвинительное заключение по делу было утверждено заместителем генерального прокурора РФ Юрием Гулягиным. На стадии предварительного следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

"По совокупности преступлений фигуранту дела назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима",- информирует надзорное ведомство.

Два других участника банды ранее осуждены этим же судом к реальным срокам лишения свободы. Приговоры вступили в законную силу. Судебное следствие в отношении трех иных соучастников преступлений продолжается.