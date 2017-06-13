В Красноярском крае назвали возможную причину пожара в аэропорту

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Пожар в аэропорту Байкита в Красноярском крае, по предварительной причине, произошел из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба Эвенкийского муниципального района.

В субботу кровля аэропорта загорелась на площади 700 квадратных метров. Аэропорт находился на регламентных работах, поэтому пассажиров в нем не было. Тушение пожара велось по наивысшему номеру сложности. В тот же день пожар был потушен, никто не пострадал.

"Предварительная причина пожара — короткое замыкание. В этот день в селе Байкит был сильный ветер — 18-20 метров в секунду, предположительно, порывом ветра сорвало антенну, рядом располагались кабели, возникла искра, произошло возгорание", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме и принимает воздушные суда с 12 июня. В результате пожара полностью сгорели деревянная надстройка на площади 156 квадратных метров и кровля здания площадью 696 квадратных метров, частично повреждены стены и оборудование на втором этаже. Сообщается, что практически не пострадали рабочие кабинеты, зал ожидания и авиадиспетчерский пункт.

В понедельник в здании провели уборку и вынесли сгоревшее имущество. Сумма ущерба устанавливается.