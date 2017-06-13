Вылет рейса из Новосибирска в Алма-Ату отложен из-за неисправности

Самолет во время посадки в аэропорту Толмачево. Архивное фото

Самолет во время посадки в аэропорту Толмачево. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Вылет борта А-319 авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска в Алма-Ату, назначенный на 13.45 (09.45 мск), задерживается по техническим причинам, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"Вылет борта А-319 из аэропорта "Толмачево" задерживается, 74 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта. Транспортная прокуратура проверяет исполнение соблюдения законодательства безопасности полетов", — сказала собеседница агентства.

По данным источника в экстренных службах региона, данный борт прибыл из Бишкека. Во время послеполетного осмотра были обнаружены следы столкновения самолета с птицей.