В Петербурге завели дело после нападения на полицейского на акции оппозиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейского во время несогласованной акции оппозиции на Марсовом поле 12 июня в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

"Из материалов уголовного дела следует, что 12 июня около 14 часов на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.

Личность нападавшего устанавливается.

Петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального подавал заявку в мэрию на проведение акции 12 июня с антикоррупционными лозунгами на Марсовом поле, городские власти предложили альтернативный вариант — перенести акцию в Удельный парк, но организаторы с таким предложением не согласились. После предупреждения по мегафону, что акция является незаконной и ее участники будут задержаны, полиция начала задержание наиболее активных из них.

Согласно официальным данным МВД, полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге; в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек.