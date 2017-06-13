В Ингушетии вынесли приговор виновнику ДТП с шестью жертвами

НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Карабулакский районный суд в Ингушетии приговорил к 5 годам лишения свободы 67-летнего местного жителя, который в пьяном виде совершил ДТП с шестью жертвами, сообщает прокуратура региона.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 9 лет лишения свободы.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, приговор суда пока не вступил в законную силу.