В Ингушетии вынесли приговор виновнику ДТП с шестью жертвами

НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Карабулакский районный суд в Ингушетии приговорил к 5 годам лишения свободы 67-летнего местного жителя, который в пьяном виде совершил ДТП с шестью жертвами, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что 10 июля 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "ВАЗ-21310", на трассе "Карабулак — Ачалуки" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "ВАЗ-211440". В результате аварии на месте происшествия скончались шесть человек, находившихся в автомобиле "ВАЗ-211440", в том числе трое детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Еще четверо участников ДТП, в том числе двое детей 7 и 9 лет, а также сам подсудимый получили различные травмы.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 9 лет лишения свободы.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, приговор суда пока не вступил в законную силу.