Власти выделили средства на ликвидацию последствий паводка в Ставрополье

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство России выделило из резервного фонда до 937,5 миллиона рублей на ликвидацию последствий паводка в Ставропольском крае, следует из распоряжения, опубликованного во вторник на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением правительству Ставропольского края выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации в размере до 937,5 миллиона рублей", — говорится в справке к документу.

В частности, ассигнования в размере до 119,5 миллиона рублей выделяются на оказание единовременной материальной помощи, до 362 миллиона рублей – на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, до 456 миллиона рублей – на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

"Реализация принятых решений повлечёт расходы из федерального бюджета, предусмотренные в резервном фонде правительства России, в размере 937,5 миллиона рублей", — уточняется вы справке.

Паводок в Ставропольском крае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены.