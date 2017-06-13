Площадь уничтоженной за сутки лесными пожарами территории в ДФО сократилась

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Площадь территорий, уничтоженных огнем за сутки на Дальнем Востоке, за выходные сократилась примерно в 12 раз – до 79 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"В минувшие сутки в ДФО возникло шесть новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 19 очагов, девять из которых в Хабаровском крае, по три в Амурской области и республике Саха (Якутия), два в Камчатском крае, по одному в Приморском крае и Магаданской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 79 гектаров", — говорится в сообщении.
По данным департамента, с начала пожароопасного периода этого года в ДФО возникло 1029 лесных пожаров на площади 180,7 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года отмечено меньше лесных пожаров – 932, но площади в 952 тысячи гектаров.