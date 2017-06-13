Площадь уничтоженной за сутки лесными пожарами территории в ДФО сократилась

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Площадь территорий, уничтоженных огнем за сутки на Дальнем Востоке, за выходные сократилась примерно в 12 раз – до 79 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

По данным департамента на пятницу, лесные пожары за сутки уничтожили на Дальнем Востоке 1,12 тысячи гектаров леса, вся площадь пришлась на Хабаровский край.

"В минувшие сутки в ДФО возникло шесть новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 19 очагов, девять из которых в Хабаровском крае, по три в Амурской области и республике Саха (Якутия), два в Камчатском крае, по одному в Приморском крае и Магаданской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 79 гектаров", — говорится в сообщении.

К утру вторника потушили пять пожаров. Продолжают гореть ещё 14: семь в Хабаровском крае, по два в Якутии и Амурской области, по одному в Магаданской области, Камчатском и Приморском краях.

По данным департамента, с начала пожароопасного периода этого года в ДФО возникло 1029 лесных пожаров на площади 180,7 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года отмечено меньше лесных пожаров – 932, но площади в 952 тысячи гектаров.