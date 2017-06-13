В Забайкалье приспустят государственные флаги в память о погибших в ДТП

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Государственные флаги РФ и флаги региона будут приспущены во вторник на территории Забайкальского края в память по погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Губернатор Наталья Жданова объявила 13 июня днем траура. В этот день будут приспущены государственные флаги РФ и флаги региона. СМИ рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия", — сказала собеседница агентства.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным ведомства, 36 из них получили ранения, 13 человек погибли, двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в Петровск-Забайкальской центральной районной больнице.