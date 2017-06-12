Московских водителей просят быть внимательнее из-за ожидающейся грозы

Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Водителей в российской столице предупреждают о грозе, просят быть внимательными на дорогах и по возможности пересесть на общественный транспорт, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В Москве и области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Транспортные власти Москвы напомнили, что при такой погоде ухудшается видимость, это может спровоцировать осложнения дорожной ситуации и увеличение числа ДТП. Власти советуют автомобилистам пересесть на общественный транспорт, а также быть внимательными и аккуратными на дорогах.

"По возможности постарайтесь не парковать машину под деревьями, а также слабо укрепленными конструкциями. Если же избежать поездки невозможно, напоминаем, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких торможений", — говорится в сообщении.