В Москве после несогласованной акции оппозиции задержали более 150 человек

Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек", — сказала Волк.

В несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве участвовали примерно 4,5 тысячи человек, сообщается на сайте МВД РФ.

"В столице проходят массовые мероприятия и народные гуляния, посвящённые празднованию Дня России, в них уже приняло участие более 2,5 миллионов человек, в том числе в центре Москвы на Тверской улице — более 270 тысяч человек, из которых порядка 4,5 тысячи участвовали в несогласованной публичной акции", — говорится в сообщении.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.