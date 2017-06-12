В Москве после несогласованной акции оппозиции задержали более 150 человек

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек", — сказала Волк.
В несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве участвовали примерно 4,5 тысячи человек, сообщается на сайте МВД РФ.
"В столице проходят массовые мероприятия и народные гуляния, посвящённые празднованию Дня России, в них уже приняло участие более 2,5 миллионов человек, в том числе в центре Москвы на Тверской улице — более 270 тысяч человек, из которых порядка 4,5 тысячи участвовали в несогласованной публичной акции", — говорится в сообщении.
Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.