В Забайкалье количество погибших в ДТП возросло до 13 человек

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Количество погибших в крупном ДТП в Забайкалье возросло до 13 человек — в реанимации Петровск-Забайкальской больницы скончалась женщина. В больницах Читы, Улан-Удэ и Петровска-Забайкальского остаются 36 пострадавших. В крае 13 июня объявлено днем траура.

Автокатастрофа произошла в ночь на понедельник: на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус марки KIA, который вез паломников из села Красный Чикой в Читу. Всего в автобусе был 51 пассажир. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Погибли 13 человек

Автобус вез в Читу паломников, принимавших участие в крестном ходе селе Урлук Красночикойского района. Этот крестный ход к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю проходит ежегодно в день памяти иконы Пресвятой Богородицы "Споручница грешных" и собирает более тысячи человек.

Первоначально СК сообщил о гибели десяти человек — девяти женщин и одного мужчины. В региональном минздраве уточнили, что среди погибших также был ребенок. Две женщины скончались по дороге в больницу, еще одна женщина умерла вечером в реанимации больницы в Петровск-Забайкальском.

Состояние пострадавших

На данный момент опознаны только трое погибших.

В районной больнице Петровска-Забайкальского остаются двое пострадавших — одна женщина и водитель автобуса. Водитель находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что из-за тяжелых травм его нельзя перевозить.

В больницы Читы и Улан-Удэ доставили 34 человека. Для транспортировки использовались самолеты санавиации Ан-2, вертолет Ми-8 и реанимобили. Среди пострадавших, доставленных в Улан-Удэ, один ребенок, он находится в отделении травматологии в состоянии средней тяжести.

В бурятских больницах четырем пострадавшим провели операции, остальные находятся в реанимационных отделениях, ряд пациентов на консервативном лечении.

Уголовное дело

Еще двое пострадавших в ДТП отказались от госпитализации.

Следователи краевого главка Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вследствие чего произошло ДТП с человеческими жертвами. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление.

Следователи осмотрели участок дороги, на котором произошла авария. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, сотрудники СК установили владельца автобуса — им оказался водитель. У него изъяты и изучаются необходимые документы.

Как сообщили в региональном следственном управлении, автобус опрокинулся на крутом повороте.

"На данном участке велись ремонтные работы и на внешней стороне не было ограждения. Этот участок имеет крутой поворот, так называемый "тещин язык". Вот оттуда автобус опрокинулся в кювет", — сообщил РИА Новости официальный представитель забайкальского главка СК Егор Марков.

Следователи также выясняют, есть признаки халатности в действиях работников компании, обслуживающей дорогу. По их данным, на ремонтируемом участке не было предупредительных знаков, а место, где автобус съехал с дороги, не имеет необходимого ограждения. Следователи допрашивают представителей дорожной компании, изымают документы.

День траура и помощь

Праздничные мероприятия в Забайкалье не отменили, но митинг, посвященный Дню России, начался с минуты молчания по погибшим. Власти региона объявили 13 июня днем траура — в крае приспустят флаги России и региона, а СМИ рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. В Казанском кафедральном соборе Читы митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий совершит заупокойное богослужение в память о погибших.

По решению губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой семьям погибших в ДТП забайкальцев выплатят по миллиону рублей.

Читинская епархия также начала сбор средств для семей погибших и пострадавших. Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным жертв катастрофы.

"Прошу вас и все духовенство Читинской епархии возносить сугубые молитвы о скорейшем исцелении раненых, об упокоении скончавшихся и оказать родным и близким погибших и пострадавших всяческую поддержку и необходимую помощь", — говорится в письме патриарха митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому Димитрию.