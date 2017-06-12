При пожаре в зоомагазине в Югре погибли енот, макака и 12 попугаев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн — РИА Новости. Енот, макака и дюжина попугаев погибли в результате пожара в зоомагазине в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе окружного МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел еще в субботу. Огонь охватил одноэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратных метров, часть которого была арендована владельцем зоомагазина.

"Работники магазина смогли вовремя эвакуироваться, обошлось без пострадавших среди людей. По словам предпринимателей, от дыма в результате пожара в зоомагазине погибли енот, макака и 12 попугаев. Земноводные, также находившиеся в помещении во время происшествия, перенесли инцидент, с ними все в порядке", — рассказали в управлении МЧС, уточнив, что эвакуация животных и птиц была невозможна из-за слишком плотного задымления.

Как отметили в ведомстве, магазин находился на цокольном этаже, что осложняло ситуацию спасателям, которым пришлось откачивать дым из здания, чтобы найти очаг пожара. В МЧС также добавили, что в настоящее время органы дознания выясняют причину произошедшего.