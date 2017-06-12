При пожаре в зоомагазине в Югре погибли енот, макака и 12 попугаев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн — РИА Новости. Енот, макака и дюжина попугаев погибли в результате пожара в зоомагазине в Нижневартовске (ХМАО), сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе окружного МЧС.
"Работники магазина смогли вовремя эвакуироваться, обошлось без пострадавших среди людей. По словам предпринимателей, от дыма в результате пожара в зоомагазине погибли енот, макака и 12 попугаев. Земноводные, также находившиеся в помещении во время происшествия, перенесли инцидент, с ними все в порядке", — рассказали в управлении МЧС, уточнив, что эвакуация животных и птиц была невозможна из-за слишком плотного задымления.
Как отметили в ведомстве, магазин находился на цокольном этаже, что осложняло ситуацию спасателям, которым пришлось откачивать дым из здания, чтобы найти очаг пожара. В МЧС также добавили, что в настоящее время органы дознания выясняют причину произошедшего.