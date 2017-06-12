В больницах Бурятии прооперировали четырех пострадавших в ДТП в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Четырем из семи пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье провели операции в больницах Бурятии, сообщает пресс-служба главы региона.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.

По данным пресс-службы, об операциях врио главы Алексею Цыденову сообщили врачи во время его визита в больницы Улан-Удэ, где лечатся пострадавшие, — в республиканскую больницу имени Семашко и больницу скорой медицинской помощи (БСМП)

"В Республиканскую больницу имени Семашко поступили семь пострадавших, в БСМП – пять, в том числе двое детей. Одна из женщин, поступившая в больницу скорой помощи в состоянии клинической смерти, скончалась. Все остальные находятся в реанимационных отделениях, четырем из них уже сделаны операции. Ряд пациентов находятся на консервативном лечении", — говорится в сообщении.

По данным минздрава Забайкальского края, из всех пассажиров, находившихся в салоне перевернувшегося автобуса, 12 человек погибли, 37 получили ранения, двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ в Петровск-Забайкальской ЦРБ.