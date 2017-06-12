Троих пострадавших в ДТП под Томском перевозят в больницу на вертолете

ТОМСК, 12 июн — РИА Новости. Троих пострадавших в ДТП в Томской области перевозят на вертолете в Областную клиническую больницу Томска, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

"Троих перевозим на вертолете, то есть санавиацией, в Областную клиническую больницу (ОКБ) Томска. У них травмы, связанные с повреждением скелета — переломы конечностей, перелом позвоночника. Требуется дальнейшее лечение в условиях ОКБ. Женщина, которую ранее прооперировали, в числе этих трех. Одна пациентка остается в Колпашевской больнице, условий для ее транспортировки пока, к сожалению, нет", — сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Ранее в пресс-службе УМВД РФ по Томской области сообщили, что рейсовый автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот). По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. По предварительным данным, 24 человека пострадали, погиб пятимесячный ребенок, сообщили агентству в СУСК по Томской области.