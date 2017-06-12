Троих пострадавших в ДТП в Забайкалье нельзя перевозить

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Три человека из числа пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в крайне тяжелом состоянии и их нельзя транспортировать, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
По данным Минздрава края, в настоящее время из 51 пассажира, находившихся в салоне автобуса, 37 получили ранения, 12 человек погибли, двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких в Петровск-Забайкальской ЦРБ.
В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным Минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.