Троих пострадавших в ДТП в Забайкалье нельзя перевозить

Сотрудники Сибирского регионального центра МЧС России производят санитарно-авиационную эвакуацию пострадавших при ДТП из г. Петровск-Забайкальский в г. Улан-Удэ. 12 июня 2017

Сотрудники Сибирского регионального центра МЧС России производят санитарно-авиационную эвакуацию пострадавших при ДТП из г. Петровск-Забайкальский в г. Улан-Удэ. 12 июня 2017

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Три человека из числа пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в крайне тяжелом состоянии и их нельзя транспортировать, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

"На данный момент в Петровск-Забайкальской ЦРБ остается три человека в крайне тяжелом состоянии, не подлежащих транспортировке — это водитель автобуса и две женщины", — сообщила собеседница агентства.

По данным Минздрава края, в настоящее время из 51 пассажира, находившихся в салоне автобуса, 37 получили ранения, 12 человек погибли, двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких в Петровск-Забайкальской ЦРБ.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным Минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.