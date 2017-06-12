После ДТП в Томской области у компании-перевозчика изымают документы

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Следователи в Томской области изымают документацию у компании-перевозчика после ДТП с рейсовым автобусом, где погиб один человек и более 20 пострадали, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следственными органами СК РФ по Томской области проводится проверка по факту ненадлежащего оказания услуг компанией-перевозчиком. "Следователи опрашивают… пострадавших в ДТП, доставленных вертолетом санавиации в медицинские учреждения города Колпашево, изымают документацию в офисе компании-перевозчика", — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе УМВД РФ по Томской области сообщили, что рейсовый автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот). По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. По предварительным данным, 24 человека пострадали, погиб пятимесячный ребенок, сообщили агентству в СУСК по Томской области.