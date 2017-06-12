Пять пострадавших в ДТП с автобусом перевозят в Читу на реанимобилях

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Три реанимобиля везут в Читу из города Петровск-Забайкальский пятерых пострадавших в крупном ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

"Три реанимобиля перевозят пятерых пострадавших в ДТП с автобусом в Читу. Пациенты в состоянии средней степени тяжести. Скорее всего, по приезду их разместят в городской больнице №1", — сказала собеседница агентства. По ее информации, дорога может занять до шести часов.

По данным Минздрава края, из 51 пассажира перевернувшегося автобуса 37 получили ранения, 12 человек погибли (10 во время ДТП, один человек скончался в машине скорой и одна женщина умерла по пути в больницу Бурятии 12 июня), двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ в Петровск-Забайкальской ЦРБ.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками, который ехал из села Красный Чикой в Читу.