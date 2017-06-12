В ДТП под Ялтой пострадали 13 человек, в том числе два ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Тринадцать человек, в том числе два ребенка, доставлены в больницу после столкновения грузовой "Газели" и автобуса под Ялтой, два человека госпитализированы, сообщил РИА Новости помощник руководителя ГУ МЧС по республике Крым Владимир Иванов.

"Предварительно, в больницу доставлены 13 человек, идет осмотр пассажиров. На данный момент госпитализировано два человека", — сообщил Иванов.

Он добавил, что число госпитализированных может увеличиться после оказания первой помощи и установления диагноза.

Иванов рассказал, что в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в районе поселка Массандра обе машины "легли на бок".

По его словам, всего в автобусе было 27 человек, в том числе пять детей.

Крымские спасатели оказывают помощь при ДТП в Массандре https://t.co/vo8gRVivHm pic.twitter.com/dxrSWF6xc2 — МЧС Крым (@mchs_crimea) 12 июня 2017 г.

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