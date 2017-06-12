В Читу доставили еще четверых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 доставил в Краевую клиническую больницу Читы из города Петровск-Забайкальский еще четырех пострадавших в крупном ДТП с автобусом, состояние которых оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

"Четверо пострадавших доставлены на Ми-8 в краевую клиническую больницу Читы. Ориентировочно в 18.40 местного времени прибудет борт Ан-2 с тремя пострадавшими", — сказала представительница регионального Минздрава.

По данным ведомства, из 51 пассажира автобуса 37 получили ранения, 12 человек погибли (10 во время ДТП, один человек скончался в машине "скорой помощи" и одна женщина умерла при доставке в больницу Бурятии 12 июня), двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких в Петровск-Забайкальской ЦРБ.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил людей из села Красный Чикой в Читу.