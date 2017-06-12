Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Томском, прошел предрейсовые осмотры

ТОМСК, 12 июн — РИА Новости. За рулем автобуса, попавшего в ДТП В Томской области, был опытный водитель, он прошел два предрейсовых осмотра, сообщили РИА Новости в Парабельском муниципальном унитарном автотранспортном предприятии.

"Водитель опытный. Стаж — примерно 30 лет. Прошел два предрейсовых осмотра, его в город из автоколонны выпускали, потом еще на автовокзале проверяли. Час назад с ним разговаривал по телефону. В каком состоянии, не знаю — связь пропала", — сообщил агентству представитель Парабельского МУ АТП.

Ранее в пресс-службе УМВД РФ по Томской области сообщили, что рейсовый автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот). По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. По предварительным данным, 24 человека пострадали, погиб пятимесячный ребенок, сообщили агентству в СУСК по Томской области.