В Крыму в ДТП с автобусом пострадали пять человек

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса после столкновения с грузовиком в Крыму, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Автобус опрокинулся после столкновения с грузовым автомобилем. Предварительно пострадали пять человек, доставлены в лечебное учреждение для осмотра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находились 27 человек, в том числе пять детей. Обстоятельства ДТП выясняются.

Крымские спасатели оказывают помощь при ДТП в Массандре https://t.co/vo8gRVivHm pic.twitter.com/dxrSWF6xc2 — МЧС Крым (@mchs_crimea) 12 июня 2017 г.

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