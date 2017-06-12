В автобусе, попавшем в ДТП в Томской области, было много детей

ТОМСК, 12 июн — РИА Новости. В автобусе, попавшем в ДТП в Томской области, было много детей, сообщил РИА Новости глава Колпашевского района Андрей Медных.

"Санавиацией доставлено в больницу города Колпашево 12 человек. Еще с места ДТП увезли пострадавших в Молчановскую районную больницу. Количество уточняется. Детей в автобусе было много, точное количество мне не известно", — сказал глава Колпашевского района Андрей Медных.

Ранее в пресс-службе УМВД РФ по Томской сообщили, что рейсовый автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот) в Томской области, в результате происшествия пострадали 17 человек и погиб пятимесячный ребенок.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, он опрокинулся. Всего в салоне автобуса находилось 27 человек.