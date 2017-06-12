В Читу доставят еще четверых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Борт Ми-8 краевого МЧС доставит из города Петровск-Забайкальский еще четырех пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае, состояние которых оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
По ее словам, четыре медицинских работника Забайкальского территориального центра медицины катастроф сопровождают пострадавших на борту. Все они будут размещены в Краевую клиническую больницу, где их уже ожидают.
В #Забайкалье пройдет день траура по жертвам #ДТП с… — https://t.co/qXNq40c1Ux#автобус #автокатастрофа #ДТП #Забайкалье… pic.twitter.com/rDeUEMADKs— Subnews (@subnews_ru) 12 июня 2017 г.
По данным Минздрава края, в настоящее время из 51 пассажира, находившихся в салоне перевернувшегося автобуса, 37 получили ранения, 12 человек погибли (10 во время ДТП, один человек скончался в машине скорой и одна женщина умерла при доставлении в больницу Бурятии 12 июня), двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ в Петровск-Забайкальской ЦРБ.
В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным Минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.