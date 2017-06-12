В Читу доставят еще четверых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Борт Ми-8 краевого МЧС доставит из города Петровск-Забайкальский еще четырех пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае, состояние которых оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

"Бортом вертолета Ми-8, принадлежащим управлению МЧС России по Забайкальскому краю, из города Петровск-Забайкальский в Читу доставляются еще четыре пострадавших. Их состояние расценивается как тяжелое, в основном у них диагностированы черепно-мозговые травмы. Ориентировочное время в пути вертолета МИ-8 — 1 час 5 минут", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, четыре медицинских работника Забайкальского территориального центра медицины катастроф сопровождают пострадавших на борту. Все они будут размещены в Краевую клиническую больницу, где их уже ожидают.

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По данным Минздрава края, в настоящее время из 51 пассажира, находившихся в салоне перевернувшегося автобуса, 37 получили ранения, 12 человек погибли (10 во время ДТП, один человек скончался в машине скорой и одна женщина умерла при доставлении в больницу Бурятии 12 июня), двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ в Петровск-Забайкальской ЦРБ.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным Минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.