В Забайкалье 13 июня объявили днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Власти региона объявили 13 июня днем траура по погибшим в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы губернатора Людмила Миркутова.

"Губернатор Наталья Жданова объявила 13 июня днем траура. В настоящее время готовится постановление", — сказала она.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 12 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, пострадали порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.