СК проверит действия обслуживающей дорогу компании в Забайкалье после ДТП

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Следователи проверят действия сотрудников компании, обслуживающей дорогу, по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, где погибли 12 человек, сообщает пресс-служба СК РФ.

"В рамках доследственной проверки по факту ДТП в Забайкальском крае следователи намерены проверить правильность действий сотрудников компании, обслуживающей дорогу… несмотря на проводимые ремонтные работы на этом участке трассы, не было установлено предупредительных знаков, а место, где автобус съехал с трассы, не имеет необходимого ограждения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи установили владельца автобуса и изъяли для изучения необходимые документы. Также к материалам дела приобщены документы водителя автобуса. Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.

По последним данным, погибли 12 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.