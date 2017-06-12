В Забайкалье на месте крупного ДТП с автобусом шел ремонт

ДТП с автобусом в Забайкалье (33)

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Ремонтные работы велись на участке трассы, где произошло крупное ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК региона Егор Марков.

"На данном участке велись ремонтные работы и на внешней стороне не было ограждения. Этот участок имеет крутой поворот, так называемый "тещин язык". Вот оттуда автобус опрокинулся в кювет", — сказал Марков.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.

По последним данным, погибли 12 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

ДТП с паломниками в Забайкалье: погибли 12 человек https://t.co/L6235cxJb9 pic.twitter.com/48FpLQZJxy — RT на русском (@RT_russian) 12 июня 2017 г.

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