На водителя автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье, завели уголовное дело

ДТП с автобусом в Забайкалье (30)

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНО В ОТНОШЕНИИ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА ПОСЛЕ ДТП В ЗАБАЙКАЛЬЕ, ГДЕ ПОГИБЛИ 11 ЧЕЛОВЕК – УМВД

РИА НОВОСТИ