Авиация перевозит в читинские больницы пострадавших в ДТП в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Два самолета везут в больницы Читы семь пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае, формируется третий борт, сообщили РИА Новости в минздраве края.

"В настоящее время два борта Ан-2 везут семерых пострадавших из больницы Петровска-Забайкальского в медучреждения Читы — краевую клиническую больницу и первую городскую клиническую больницу. Формируется третий борт. Остальных будут максимально оперативно доставлять машинами", — сказала собеседница агентства.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.