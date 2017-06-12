СК закончил работу на месте крупного ДТП с автобусом в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Следственная группа завершила работу на месте крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости официальный представитель управления СК России по региону Егор Марков.

"Завершен осмотр автобуса, тел погибших, самого места происшествия и участка местности. Продолжается доследственная проверка", — сказал он.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.

Как сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД России Лариса Мартынова, в связи с аварией полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.