Епархия Читы начала сбор средств для семей пострадавших в ДТП в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Читинская епархия открыла сбор средств для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба епархии.

"По благословению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия отдел социального служения и церковной благотворительности начал сбор средств для семей погибших и пострадавших в ДТП в Петровск-Забайкальском районе", — говорится в сообщении.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.

Как сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД России Лариса Мартынова, в связи с аварией полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.