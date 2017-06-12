В бурятскую больницу доставили 12 пострадавших в крупном ДТП в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Два вертолета доставили в республиканскую больницу в Улан-Удэ 12 пострадавших в крупном ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщили РИА Новости в минздраве Забайкальского края.

"Два вертолета уже доставили пострадавших в Улан-Удэ и вернулись за пострадавшими в Забайкалье", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.