Глава Забайкалья проведет заседание оперативного штаба после крупного ДТП

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова проведет в понедельник заседание по вопросам ликвидации последствий аварии, где погибли 11 паломников, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Наталья Жданова проведет заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий аварии на трассе Чита-Иркутск. Глава региона заслушает доклады об оперативной обстановке на месте трагедии, а также о работе с пострадавшими", — говорится в сообщении.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.